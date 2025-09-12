NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend ohne große Veränderung

NVIDIA im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von NVIDIA. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 177,82 USD.

Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 177,82 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 178,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 174,52 USD ein. Bei 175,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21.207.768 NVIDIA-Aktien.

Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,040 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2026 wird am 19.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,52 USD fest.

