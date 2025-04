NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag im Minus

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 104,97 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 104,97 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 104,08 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 104,50 USD. Bisher wurden heute 8.346.023 NVIDIA-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,13 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,88 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,26 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 416,88 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 39,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 27.05.2026 dürfte NVIDIA die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

