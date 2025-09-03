DAX23.773 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.450 +0,4%Nas21.577 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Kursentwicklung im Fokus

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

04.09.25 16:10 Uhr

04.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 221,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
195,00 EUR -6,00 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 221,46 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 219,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 224,77 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 87.409 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 256,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NXP Semiconductors-Aktie 49,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,27 USD.

Am 21.07.2025 lud NXP Semiconductors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,43 Prozent auf 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2025 gerechnet. Am 02.11.2026 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 11,78 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

DatumRatingAnalyst
08.12.2021NXP Semiconductors SellUBS AG
02.11.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
01.11.2018NXP Semiconductors SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
07.09.2018NXP Semiconductors OutperformCowen and Company, LLC
