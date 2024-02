Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Index im Fokus

Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,25 Prozent auf 15.990,66 Punkte an. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,308 Prozent stärker bei 15.842,38 Punkten, nach 15.793,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15.831,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16.007,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,41 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 14.857,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13.521,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 11.789,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,29 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16.007,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell New York Community Bancorp (+ 16,95 Prozent auf 4,90 USD), Geron (+ 10,47 Prozent auf 2,11 USD), FormFactor (+ 10,24 Prozent auf 42,95 USD), MicroStrategy (+ 9,95 Prozent auf 646,32 USD) und Ultralife Batteries (+ 9,46 Prozent auf 7,87 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen EMCORE (-39,25 Prozent auf 0,38 USD), Expedia (-17,78 Prozent auf 131,11 USD), Central Garden Pet (-16,84 Prozent auf 41,43 USD), Geospace Technologies (-16,36 Prozent auf 11,89 USD) und Amtech Systems (-15,27 Prozent auf 3,44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der ImmunoGen-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 29.061.330 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,854 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert mit 4,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 71,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

