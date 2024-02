Inflationsdaten im Blick: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen erneut uneins -- Pinterest-Bilanz mit Licht und Schatten -- L'Oréal bleibt hinter Markterwartungen zurück -- Arm, BASF im Fokus

Konnte das Börsenbarometer am Dienstag noch die Hürde von 17.000 Punkten reißen, dürfte die Marke auch am Freitag wieder im Blick stehen. Ob es dem DAX gelingt, sich nachhaltig über der psychologisch wichtigen Markte festzusetzen, bleibt aber abzuwarten.

Der DAX startet 0,06 Prozent im Plus bei 16.973,58 Punkten in die Freitagssitzung. Auch beim TecDAX der eröffnet ohne große Schwankungen.

Der deutsche Aktienmarkt kommt am Freitag nicht in Bewegung.

Anleger an den europäischen Börsen halten sich am Freitag zurück.

Anleger an den US-Börsen wagten sich am Donnerstag kaum aus der Deckung.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung kaum höher und schaffte es nach einem Ausflug in die Verlustzone wieder knapp ins Plus. Letztendlich gewann er 0,13 Prozent auf 38.726,33 Punkte. Der NASDAQ Composite verbuchte derweil moderate Gewinne, nachdem er zum Start knapp im Plus notierte. Zum Handelsende ging es um 0,24 Prozent nach oben auf 15.793,71 Zähler. Der marktbreitere S&P 500 kratzte derweil an der Rekordmarke von 5.000 Punkten - erfolglos.

Vor allem Technologiewerte trugen die Rekordjagd an den US-Börsen. Am Donnerstag sorgte Arm für gute Stimmung unter den Anlegern. Das Unternehmen konnte mit seiner Zahlenvorlage überzeugen. Firmenchef Rene Haas erklärte, dass der zunehmende Einsatz von KI-Technologie auch die Nachfrage nach Chips mit Arm-Architektur steigere, berichtet dpa-AFX.

Daneben standen unter anderem Mattel, Disney und PayPal mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger.

