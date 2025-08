Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 159,10 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 159,10 USD zu. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,91 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,68 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.694.500 Stück gehandelt.

Am 04.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,91 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 1,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (21,23 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 86,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 634,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,970 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

