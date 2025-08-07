Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 186,97 USD.

Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 186,97 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 187,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,90 USD. Bisher wurden heute 2.741.730 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 187,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 0,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,69 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,642 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

