Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

22.08.25 20:25 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 159,31 USD.

Palantir
Um 20:08 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 159,31 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 163,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 12.961.268 Palantir-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 18,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,32 USD am 05.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 443,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. USD – ein Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 678,13 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

