Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 190,67 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 190,67 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 192,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,00 USD. Zuletzt wechselten 7.991.565 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 1,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 78,55 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,647 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

