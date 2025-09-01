PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag leichter

DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.024 -1,1%Nas21.069 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
02.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 59,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,69 EUR -0,71 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 59,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 58,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,66 EUR. Bisher wurden heute 11.924 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 53,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 18,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

