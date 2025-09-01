PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittwochabend seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 59,50 EUR.

Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel um 20:18 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,50 EUR. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,00 EUR aus. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 58,97 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 59,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.708 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 52,37 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.

