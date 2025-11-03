PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagabend mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 59,79 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 20:23 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 59,79 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,86 EUR aus. Bei 60,25 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.992 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,05 Prozent sinken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,092 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

