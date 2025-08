PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 58,72 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 58,72 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 58,92 EUR. Mit einem Wert von 58,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.785 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,40 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je PayPal-Aktie belaufen.

