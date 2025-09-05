PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag verlustreich

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 57,90 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 57,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 57,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.144 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt