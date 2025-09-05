DAX23.748 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag verlustreich

08.09.25 16:10 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 57,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,14 EUR -1,29 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 57,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 57,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.144 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen