PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag verlustreich
Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 57,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 57,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 57,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.144 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 16,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch
PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt
Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.02.2018
|PayPal Neutral
|BTIG Research
|10.01.2017
|PayPal Hold
|Loop Capital
|19.09.2016
|PayPal Hold
|Canaccord Adams
|27.05.2016
|PayPal Hold
|Needham & Company, LLC
|28.04.2016
|PayPal Sector Perform
|FBN Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.2016
|PayPal Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen