Aktienentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Nachmittag

09.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 57,81 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 57,81 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.867 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Mit Abgaben von 16,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

