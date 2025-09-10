PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 56,48 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 56,48 EUR nach. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,27 EUR nach. Bei 56,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.102 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,13 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

