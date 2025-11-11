PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,75 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 57,75 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,77 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,45 EUR. Bisher wurden heute 11.551 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 16,02 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,092 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,35 USD im Jahr 2025 aus.

