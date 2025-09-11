PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 57,13 EUR nach.
Die PayPal-Aktie notierte um 20:23 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 57,13 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 56,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,48 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 32.485 Aktien.
Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
