PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

13.11.25 09:22 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 58,07 EUR.

PayPal Inc
57,70 EUR -0,25 EUR -0,43%
Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 58,07 EUR nach oben. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,07 EUR zu. Bei 58,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

