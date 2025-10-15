DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Notierung im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von PayPal

15.10.25 20:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 58,58 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,58 EUR -1,10 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 20:21 Uhr 1,7 Prozent auf 58,58 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 58,33 EUR. Mit einem Wert von 59,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 58.524 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 54,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
