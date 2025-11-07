PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PepsiCo am Freitagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 143,58 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 143,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 226.386 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,88 USD. Gewinne von 16,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 11,11 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.
Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
