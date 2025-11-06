PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 141,67 USD.
Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 141,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 141,42 USD aus. Bei 142,21 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 196.176 PepsiCo-Aktien.
Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,21 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 USD je Aktie ausschütten.
PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,11 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
