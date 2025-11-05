PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 142,10 USD ab.

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 142,10 USD. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,09 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 142,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 193.429 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 167,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 18,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 USD belaufen.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 23,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 23,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

