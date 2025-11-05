DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktie im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

05.11.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 142,10 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
124,44 EUR 0,44 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 142,10 USD. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,09 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 142,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 193.429 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 167,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 18,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 USD belaufen.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 23,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 23,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen