Kursentwicklung im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend auf rotem Terrain

06.11.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 141,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
123,50 EUR -0,52 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 141,77 USD abwärts. In der Spitze büßte die PepsiCo-Aktie bis auf 141,42 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 949.382 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 167,21 USD erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
