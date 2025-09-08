PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 142,48 USD.

Die PepsiCo-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 142,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 141,58 USD. Bei 142,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 186.230 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 25,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,42 Prozent.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,61 USD belaufen.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 USD je Aktie in den Büchern standen. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 13.10.2026 dürfte PepsiCo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,03 USD je Aktie belaufen.

