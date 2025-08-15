PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 149,25 USD.

Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 149,25 USD abwärts. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 149,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 134.326 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,73 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 16,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 USD.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 22,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

