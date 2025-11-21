PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend im Aufwind

Blick auf PepsiCo-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 147,07 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 147,07 USD zu. Die PepsiCo-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,93 USD an. Bei 146,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 1.255.130 Stück.

Bei 165,13 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 10,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,22 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 USD.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

