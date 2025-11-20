DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.218 -1,5%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Aktienentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit roter Tendenz

20.11.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PepsiCo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 145,54 USD ab.

PepsiCo Inc.
126,50 EUR -1,34 EUR -1,05%
Um 20:08 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 145,54 USD ab. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 144,91 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 146,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.124.236 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 markierte das Papier bei 165,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 127,63 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,31 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

