Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
So entwickelt sich PepsiCo

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PepsiCo

20.11.25 16:09 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PepsiCo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 146,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
127,00 EUR -0,84 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 146,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 145,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,60 USD. Bisher wurden heute 195.572 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 165,13 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 12,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 USD.

Am 09.10.2025 lud PepsiCo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS lag bei 1,90 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
