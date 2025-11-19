PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochabend mit KursVerlusten

PepsiCo im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 147,86 USD.

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 147,86 USD nach. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,99 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 148,30 USD. Zuletzt wechselten 755.620 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 165,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 10,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

