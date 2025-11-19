PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kurs der PepsiCo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 148,11 USD.

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 148,11 USD. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 165.406 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 165,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 16,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 USD, nach 2,13 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren