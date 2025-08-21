DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Kursentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verbilligt sich am Montagabend

25.08.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verbilligt sich am Montagabend

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 148,27 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
127,54 EUR -1,06 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 148,27 USD ab. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,58 USD. Bei 148,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 705.175 Aktien.

Am 06.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,73 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 21,22 Prozent zulegen. Am 27.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 13,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
