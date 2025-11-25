PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zeigt sich am Abend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 145,86 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 145,86 USD. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 147,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 145,93 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 657.761 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 165,13 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 11,67 Prozent niedriger. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,50 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 USD je Aktie ausschütten.
Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 23,32 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
