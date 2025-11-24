DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.851 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Montagabend nach

24.11.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Montagabend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 146,04 USD ab.

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 146,04 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 144,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678.643 PepsiCo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,13 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 12,61 Prozent sinken.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,33 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen