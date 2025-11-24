PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 145,55 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 145,55 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 145,15 USD. Bei 145,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 156.819 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,13 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,45 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 14,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 USD je PepsiCo-Aktie.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,11 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten