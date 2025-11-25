PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 146,83 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 146,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 145,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 141.529 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 165,13 USD ein 52-Wochen-Hoch. 12,46 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten