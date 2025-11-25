DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.829 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag gesucht

25.11.25 16:09 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag gesucht

Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 146,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
126,72 EUR 0,20 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 146,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 145,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 141.529 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 165,13 USD ein 52-Wochen-Hoch. 12,46 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen