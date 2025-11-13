DAX24.226 -0,6%Est505.790 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Fokus auf Aktienkurs

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit Abschlägen

13.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 156,00 EUR ab.

Pfeiffer Vacuum AG
155,60 EUR -0,20 EUR -0,13%
Um 11:48 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 156,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR ein. Bei 156,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.164 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
