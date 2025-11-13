Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 156,00 EUR ab.
Um 11:48 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 156,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,00 EUR ein. Bei 156,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.164 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Pfeiffer Vacuum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG
Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|25.03.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|12.01.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|05.11.2019
|Pfeiffer Vacuum buy
|Kepler Cheuvreux
|04.11.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.10.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.2022
|Pfeiffer Vacuum Hold
|Jefferies & Company Inc.
