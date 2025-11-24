DAX23.210 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Mittag

24.11.25 12:06 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 154,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
155,00 EUR 0,40 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 154,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 154,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.022 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Gewinne von 5,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen