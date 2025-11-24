Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 154,80 EUR.
Um 11:44 Uhr rutschte die Pfeiffer Vacuum-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 154,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 154,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.022 Pfeiffer Vacuum-Aktien.
Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Gewinne von 5,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,80 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
