Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag gefragt

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 154,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 154,80 EUR zu. Bei 155,00 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,80 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 4,80 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2024 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester