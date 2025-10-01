Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Pfizer am Abend

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 27,23 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 27,23 USD. Bei 27,45 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 26,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 13.145.763 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 30,43 USD markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 10,50 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Mit Abgaben von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 10 Jahren bedeutet