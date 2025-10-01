DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,54 -2,3%Gold3.864 +0,1%
Pfizer im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Pfizer am Abend

01.10.25 20:24 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Pfizer am Abend

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 27,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
23,29 EUR 1,61 EUR 7,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 27,23 USD. Bei 27,45 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 26,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 13.145.763 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 30,43 USD markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 10,50 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Mit Abgaben von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10:31Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
