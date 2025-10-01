Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 26,13 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 26,13 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,15 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,04 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 3.557.350 Aktien.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,46 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,07 USD je Pfizer-Aktie.

