DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Blick auf Pfizer-Kurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

01.10.25 16:09 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 26,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
22,30 EUR 0,63 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 26,13 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,15 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,04 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 3.557.350 Aktien.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,46 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,07 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 10 Jahren bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10:31Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:31Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen