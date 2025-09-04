Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagabend stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 24,70 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 24,70 USD zu. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,83 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.366.240 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 23,18 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Pfizer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 USD an.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

