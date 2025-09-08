Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Dienstagnachmittag zu

Kurs der Pfizer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 24,63 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,63 USD. Bei 24,77 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 519.822 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,43 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,53 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren