Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Abend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 24,76 USD zu.

Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 24,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,84 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,60 USD. Zuletzt wechselten 1.751.519 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 22,90 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,17 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,09 USD im Jahr 2025 aus.

