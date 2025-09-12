DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.866 +0,1%Nas22.307 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,42 +0,8%Gold3.680 +1,0%
Kursverlauf

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer stabilisiert sich am Montagabend

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Pfizer zeigt am Montagabend wenig Änderung. Die Pfizer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 23,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,33 EUR -0,09 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 23,89 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,69 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.158.330 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 27,35 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 14,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,17 USD.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

