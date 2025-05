Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 23,12 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 23,12 USD zu. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,15 USD aus. Bei 22,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 657.623 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 36,40 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,54 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,40 USD.

Pfizer ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

