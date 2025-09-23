DAX23.745 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.243 ±-0,0%Nas22.680 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,30 -2,1%Gold3.826 +1,7%
Kursverlauf

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

29.09.25 16:11 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 23,70 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,70 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 23,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,80 USD. Bisher wurden heute 1.073.764 Pfizer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,43 USD) erklomm das Papier am 10.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 22,12 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

