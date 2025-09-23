Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer reagiert am Montagabend positiv

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Pfizer. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 23,80 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,80 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 23,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.360.797 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 27,84 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 13,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,07 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

