1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien

25.08.25 21:22 Uhr
Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,25 EUR 0,25 EUR 1,25%
Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zog der 1&1-Kurs im Xetra-Vergleich um etwa drei Prozent an und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein erheblicher Aktienkauf von United Internet-Chef Ralph Dommermuth bekanntgeworden.

Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat Dommermuth 1&1-Aktien im Wert von knapp 45 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden.

/tih/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

