Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 1,46 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 1,46 USD. Bei 1,48 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.193.706 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 128,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,69 USD am 17.05.2025. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 52,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 12.05.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 133,67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Plug Power am 07.08.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,592 USD einfahren.

